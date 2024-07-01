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Zeytinburnu'ndaki çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Zeytinburnu'nda bulunan çanta imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Zeytinburnu'ndaki çanta imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çırpıcı Mahallesi Rüstem Balkan Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki çanta imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı bina tedbir amacıyla boşaltıldı, sokak geçişlere kapatıldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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