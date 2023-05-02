Zeytinburnu'ndaki bıçaklı satırlı kavga güvenlik kamerasında

İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı satırlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 19. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, bıçak ve satır kullanan gruptakiler çevredekilerin sakinleştirmesi üzerine dağıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sokakta duran motosikletlinin yanına bir grubun gelmesi yer aldı.

Görüntülerde, iki grup arasında tartışma çıktığı, kendisine bıçak çekilen bir kişinin olay yerine satır alarak geri döndüğü, çevre sakinlerinin gruptakileri sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.