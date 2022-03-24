Zeytinburnu'nda 60 yaş üstündekiler için atölye etkinlikleri düzenlendi

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nde (AKDEM), ilçede ikamet eden 60 yaş üstü bireylere yönelik atölye etkinlikleri yapıldı.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AKDEM'in hem Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlamak hem de atölyelerle yaşlıları fiziksel, sosyal yönden destekleyerek olumlu duygular kazandırmak için düzenlediği etkinlikte, boyama, ebru, mum yapımı, filografi, keçe çanta yapımı ve masa oyunlarına yer verildi.

Yoğun katılımlı atölye etkinliklerinde, yaşlı bireylere gönüllü üniversite öğrencileri ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.

Boyama, ebru, filografi, keçe çanta ve mum yapımı atölyelerinde becerilerini konuşturan katılımcılar, masa oyunlarında da eğlenceli vakit geçirdi.

"Hayata yıl değil yıllara hayat katmak"

Zeytinburnu AKDEM'in Sosyal Hizmet Birimi, 2008'den bu yana yaşlı, bakıma muhtaç, yalnız ve tüm dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşamdan kopmadan, sağlıklı ve kendi kendine yetebilen bireyler olarak yaşama tutunmalarını sağlıyor.

"Hayata yıl değil yıllara hayat katmak" düşüncesiyle hareket eden merkez, ilçede ikamet eden yaşlıları fiziksel, zihinsel, sosyal aktiviteler ile destekleyerek onların yaşam kalitesini yükseltip, daha sağlıklı yaş almalarını ve daha mutlu birey olmalarını hedefliyor.