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Zeytinburnu'nda Yangın: İş Merkezindeki Depo Alev Alev Yandı

Zeytinburnu'nda Yangın: İş Merkezindeki Depo Alev Alev Yandı
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Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde elektrik kablosu üretimi yapılan bir deponun yangın çıkması sonucu alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın alanı havadan görüntülendi.

-Yanan alan havadan görüntülendi

Ahmet YEŞİLMEN- Baran AKKAYA- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, ZEYTİNBURNU'nda bir iş merkezinde elektrik kablosu üretimi yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer depolara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda yangın söndürülürken yanan alan havadan görüntülendi

Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan 12 katlı iş merkezinde elektrik kablosu üretimi yapılan bir iş yerinin deposunda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler diğer iş yerlerinin depolarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken yanan alan havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeytinburnu Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam Kaza

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