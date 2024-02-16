Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Zeytinburnu'nda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözlem ve saha çalışması yürüttükleri Veliefendi Mahallesi'ndeki 2 ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi.

Adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, şüpheli S.S. gözaltına alındı. Aramalarda 110 kök Hint keneviri, 2 kilo 665 gram ağırlığında kurutulmuş Hint keneviri, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 100 fişek, uyuşturucu üretiminde kullanılan havalandırma borusu, led ışık ve çeşitli kimyasal maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "6136 sayılı silah kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandı.