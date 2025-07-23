Zeytinburnu'nda Tüfekle Sokakta Gezen Kişi Gözaltına Alındı

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Zeytinburnu'nda bir kişi, silahlı kavga ihbarı üzerine polis ekiplerince sokakta tüfekle gezerken yakalandı. Şüpheli, eşine kızdığı için tüfeğiyle sokakta dolaştığını ifade etti.

Zeytinburnu'nda sokakta tüfekle gezen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çırpıcı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde silahlı kavga ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, sokakta tüfekle gezen M.B'yi yakaladı.

Polis merkezine götürülen M.B'nin av tüfeğine el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, tartıştığı eşine çok kızdığını, bunun üzerine dükkanından aldığı tüfekle sokakta gezdiğini ancak kimseye zarar vermediğini söylediği öğrenildi.

M.B'nin elinde tüfekle gezdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, M.B'nin elindeki tüfeği çevredeki vatandaşların aldığı ve tartışma yaşandığı görülüyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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