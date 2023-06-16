Zeytinburnu'nda tramvayla kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı

Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, Seyitnizam durağından hareket ettikten sonra 18 ABK 314 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tramvaydaki yolculardan 5'inde kırılan camlar yüzünden hafif sıyrıklar oluştu. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Kamyon sürücüsü ile vatman, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından bir süre ara verilen seferlere, tramvayın kaldırılmasından sonra devam edildi.