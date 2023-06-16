Üye Girişi
Haberler
Zeytinburnu'nda tramvayla kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı

Zeytinburnu'nda tramvayla kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı

Güncel Haberler

Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, Seyitnizam durağından hareket ettikten sonra 18 ABK 314 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tramvaydaki yolculardan 5'inde kırılan camlar yüzünden hafif sıyrıklar oluştu. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Kamyon sürücüsü ile vatman, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından bir süre ara verilen seferlere, tramvayın kaldırılmasından sonra devam edildi.

Zeytinburnu'nda tramvayla kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı

Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, Seyitnizam durağından hareket ettikten sonra 18 ABK 314 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada tramvaydaki yolculardan 5'inde kırılan camlar yüzünden hafif sıyrıklar oluştu. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Kamyon sürücüsü ile vatman, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın ardından bir süre ara verilen seferlere, tramvayın kaldırılmasından sonra devam edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kara - Güncel

Zeytinburnu Bağcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title