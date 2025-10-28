Zeytinburnu'nda Tramvay Yoluna Giren Otomobil Seferleri Aksattı
Zeytinburnu'nda tramvay yoluna yanlışlıkla giren otomobil, raylardaki onarım çalışması nedeniyle sıkıştı. Olay sonucunda tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Seyitnizam Akşemsettin durağında, araç geçişinin yasak olduğu bölgeye giren 02 AAF 245 plakalı otomobil, raylardaki onarım çalışması nedeniyle kazı yapılan alanda sıkıştı.
Duraktaki güvenlik görevlileri, kadın sürücünün aracını bölgeden kurtarmak için bir süre uğraştı.
Tüm çabalara rağmen otomobil bulunduğu yerden çıkarılamayınca, bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi.
Olay nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönünde aksadı.
Otomobilin sıkıştığı noktadan çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.