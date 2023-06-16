Zeytinburnu'nda Tramvay-Kamyon Çarpışması: Yolcular Hafif Yaralandı

Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Caddesi'nde T1 Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, sokağa giriş yapan kamyonun kasasına çarptı. Kazada tramvayın camlarının kırılmasıyla bazı vatandaşlar hafif sıyrıklar aldı. Vatman ve kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zeytinburnu'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, sokağa giriş yapan kamyonun kasasına çarptı. Kazada tramvayın camlarının kırılmasıyla bazı vatandaşlar hafif sıyrıklar aldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren 18 ABK 314 plakalı kamyonun kasasına çarptı. Tramvayın camlarının kırılmasıyla içerde bulunan yolcularda hafif sıyrıklar oluştu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşlara olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattı seferlerinde gecikme yaşandı. Vatman ve kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL