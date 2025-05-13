İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takip edecek

PKK'nın feshi sonrası gözler 2. aşamada! MİT adım adım takip edecek
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Balık Ayhan hayatını kaybetti

Kızı acil kan çağrısı yapmıştı! Balık Ayhan'dan kahreden haber

Zeytinburnu'nda Toz Alçı Yüklü TIR Bariyerlere Çarptı

Zeytinburnu'nda Toz Alçı Yüklü TIR Bariyerlere Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada, toz alçı yüklü TIR bariyerlere çarptı ve alçılar yola saçıldı. Olay yerinde polis çalışmaları devam ediyor.

ZEYTİNBURNU, D-100 Karayolu'nda toz alçı yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR'daki alçılar yola saçılırken, D-100'de trafik oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu Merter mevkisinde meydana geldi. Cevizlibağ istikametine seyir halinde bulunan toz alçı yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Kazanın ardından alçılar yola saçılırken, D-100'de trafik oluştu. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin 'Demirtaş' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.