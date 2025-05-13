Zeytinburnu'nda Toz Alçı Yüklü TIR Bariyerlere Çarptı
D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada, toz alçı yüklü TIR bariyerlere çarptı ve alçılar yola saçıldı. Olay yerinde polis çalışmaları devam ediyor.
ZEYTİNBURNU, D-100 Karayolu'nda toz alçı yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR'daki alçılar yola saçılırken, D-100'de trafik oluştu.
Kaza, D-100 Karayolu Merter mevkisinde meydana geldi. Cevizlibağ istikametine seyir halinde bulunan toz alçı yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Kazanın ardından alçılar yola saçılırken, D-100'de trafik oluştu. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel