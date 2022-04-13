Zeytinburnu'nda toplanan atıklar karşılığında 2 ton mama temin edildi

Zeytinburnu Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında topladığı binlerce ton atık karşılığında sahipsiz hayvanlar için 2 ton mama temin etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Merkezefendi Mahallesi'nde pilot olarak başlatılan "ayrıştırılmış çöp konteynerleri" sistemi ilçe genelinde yayıldı.

İlçenin 23 noktasında da kağıt, plastik, metal, cam, elektronik atıkları ile bitkisel atık yağlar, kullanılmış piller ve atık floresanların toplanması amacıyla 6 gözlü atık getirme merkezleri kuruldu.

Zeytinburnu'ndaki 102 eczaneye atık ilaç toplama kutusu konulurken, 90 noktaya atık giysi kumbarası, 50 noktaya bayat ekmek kumbarası yerleştirildi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Zeytinburnu'ndaki tüm okullar ve kamu kurumlarının iç mekan sıfır atık ekipmanları, Zeytinburnu Belediyesince karşılandı. Pazar yerlerindeki atık sebzeler de belediye ekipleri tarafından toplanarak kompost cihazında gübreye dönüştürüldü.

"Atığını Getir, Puanını Topla, Alışverişinde Harca"

Zeytinburnu Belediyesi yaklaşık 2 yıl önce başlattığı "Atığını Getir, Puanını Topla, Alışverişinde Harca" projesinin ardından mobil atık kazanç aracı uygulamasını da hayata geçirdi.

İlçede her gün 2 mahalleyi ziyaret eden mobil atık kazanç aracı, artık atıkları vatandaşlardan direkt alıyor. Vatandaşlar teslim ettikleri atık türlerine göre puan kazanıyor.

Belediye tarafından vatandaşlara dağıtılan "Z" kartlara her atık tesliminde puan yükleniyor. Bu puanlar, ilçedeki anlaşmalı süpermarketlerde yapılan alışverişlerde, askıda mama ve askıda ihtiyaç uygulamalarında kullanılabiliyor.

Bugüne kadar 11 bin 650 kişiye "Z" kart dağıtan Zeytinburnu Belediyesi, mobil atık kazanç aracı vasıtasıyla 13 ton bitkisel yağ, 173 ton cam, 32 ton elektronik atık, 1 ton floresan, 827 ton kağıt-karton, 369 ton karışık ambalaj, 57 ton metal, 1,5 ton pil, 780 ton plastik atık topladı.

Toplanan atıklar karşılığında sahipsiz hayvanlar için 2 ton mama temin edildi.