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Zeytinburnu’nda TIR Kazası: Yola Saçılan Alçılar Trafiği Olumsuz Etkiledi

Zeytinburnu’nda TIR Kazası: Yola Saçılan Alçılar Trafiği Olumsuz Etkiledi
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D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesindeki toz alçılar yola saçıldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, temizleme çalışmaları sırasında oluşan toz nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ZEYTİNBURNU D-100 Karayolunda bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesinde buluna toz alçılar yola saçıldı. Cevizlibağ istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken yola dökülen toz alçıları temizleme çalışmalarında çıkan toz nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaza, D-100 Karayolu Zeytinburnu Metrobüs Durağı mevki Cevizlibağ istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 50 LE 732 plakalı TIR şoförü, karayolunda toz alçı yüklü TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve TIR bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile dorsede bulunan toz alçıların bir kısmı yola saçıldı. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin yola dökülen alçıları temizleme çalışması sırasında oluşa toz nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı yayalar ağızlarını ve yüzlerini montları ile kapatırken bazı vatandaşlar da cerrahi maske taktı. Yola dökülen alçı temizleme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu yan yol bir süre trafiğe kapatılınca vatandaşlar işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kaza yapan TIR çekici yardımı ile götürülürken yola dökülen toz alçı da İBB ekipleri tarafından temizlendi.

Yolun kapalı olması nedeniyle evine yürüyerek giden bir kişi, "Yürüyerek gidiyoruz. Galiba TIR kaza yapmış. Eve gidiyorum, yol kapalı mecbur yürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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