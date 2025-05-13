Zeytinburnu'nda Tır Kazası Sonucu D-100 Kara Yolu Kapandı

Zeytinburnu'nda tırın dorsesindeki toz alçının yola dökülmesi sonucu D-100 kara yolunun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Beştelsiz Mahallesi'nde D-100 kara yolu Cevizlibağ istikametinde bariyere çarpan tırda, çuvallar içeresindeki alçılar yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde D-100 kara yolu bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler araçları yan yola yönlendirdi.

Yolun kapalı olması nedeniyle metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmak isteyen vatandaşların D-100 ve yan yol üzerinde araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.

Ekiplerin çalışması sonrası tır kaldırılırken, yola dökülen alçıların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.