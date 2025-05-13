Zeytinburnu'nda Tır Kazası Sonucu D-100 Kara Yolu Kapandı
Zeytinburnu'nda bir tırın dorsesindeki toz alçının yola dökülmesi, D-100 kara yolunun Ankara istikametini bir süre trafiğe kapattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yol temizlendi ve trafik yeniden açıldı.
Zeytinburnu'nda tırın dorsesindeki toz alçının yola dökülmesi sonucu D-100 kara yolunun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Beştelsiz Mahallesi'nde D-100 kara yolu Cevizlibağ istikametinde bariyere çarpan tırda, çuvallar içeresindeki alçılar yola döküldü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve yol bakım ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde D-100 kara yolu bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler araçları yan yola yönlendirdi.
Yolun kapalı olması nedeniyle metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmak isteyen vatandaşların D-100 ve yan yol üzerinde araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.
Ekiplerin çalışması sonrası tır kaldırılırken, yola dökülen alçıların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.