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Zeytinburnu'nda temizlik yaparken 4'üncü kattan düşen kadın öldü

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Zeytinburnu'nda temizlik yaparken 4'üncü kattan düşen kadın öldü

ZEYTİNBURNU'nda temizlik yaparken dengesini kaybedip, dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

ZEYTİNBURNU'nda temizlik yaparken dengesini kaybedip, dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.20 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol F Ara Sokak'ta meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki pencere camını silen Zeliha Z. dengesini kaybederek yere düştü. Komşularının durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zeliha Z. kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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