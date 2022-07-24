ZEYTİNBURNU'NDA TELEFON HIRSIZLIĞI

ZEYTİNBURNU'nda kırılmaz cam taktırma bahanesiyle telefoncuya giren 3 kişi 7 bin lira değerinde telefon çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde salı günü saat 15.30 sıralarında 3 kişi, telefonuna kırılmaz cam taktırmak için bir telefoncuya girdi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişiden biri çalışana telefonunu verdi. Çalışan, telefona kırılmaz cam takarken, şüphelilerden diğeri vücuduyla telefoncunun önünü kapatarak oyalamaya çalıştı. O sırada şüphelilerden biri vitrindeki telefonu alarak cebine koydu. Daha sonra 3 şüpheli birlikte telefoncudan ayrıldı. Çalınan telefonun 7 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel