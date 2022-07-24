ZEYTİNBURNU'NDA TELEFON HIRSIZLIĞI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZEYTİNBURNU'NDA TELEFON HIRSIZLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ZEYTİNBURNU'NDA TELEFON HIRSIZLIĞI

ZEYTİNBURNU'nda kırılmaz cam taktırma bahanesiyle telefoncuya giren 3 kişi 7 bin lira değerinde telefon çaldı.

ZEYTİNBURNU'nda kırılmaz cam taktırma bahanesiyle telefoncuya giren 3 kişi 7 bin lira değerinde telefon çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde salı günü saat 15.30 sıralarında 3 kişi, telefonuna kırılmaz cam taktırmak için bir telefoncuya girdi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişiden biri çalışana telefonunu verdi. Çalışan, telefona kırılmaz cam takarken, şüphelilerden diğeri vücuduyla telefoncunun önünü kapatarak oyalamaya çalıştı. O sırada şüphelilerden biri vitrindeki telefonu alarak cebine koydu. Daha sonra 3 şüpheli birlikte telefoncudan ayrıldı. Çalınan telefonun 7 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title