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Zeytinburnu'nda Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Zeytinburnu'nda telefonla aradıkları kişiyi polis olduklarını söyleyerek kandıran ve evde bulunan 800 gram altın ile 5 bin Euro parasını alan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adliyeye sevk edildi.

ZEYTİNBURNU'nda telefonla aradıkları kişiyi polis olduklarını söyleyerek kandıran ve evde bulunan 800 gram altın ile 5 bin Euro parasını alan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Aytekin Ç. tutuklanırken, Eyüp S. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Eyüp S.'nin yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda yaşayan F.V.'yi 26 Ağustos Pazartesi günü telefonla arayan kişiler kendilerini polis olarak tanıtıp, sözde terör örgütünün tüm banka hesaplarını ele geçirdiğini söyledi. Arayanların polis olduğuna ikna olan F.V., onların isteği doğrultusunda evde bulunan ziynet eşyalarını ve parayı bir poşete koyarak beklemeye başladı. Bir süre sonra kapıya gelen dolandırıcılar içinde 800 gram altın ziynet eşyası ve 5 bin Euro para bulunan poşeti alarak Biz operasyon bitince bunları size iade edeceğiz diyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur polisi arayarak yardım istedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri evden poşeti aldığı tespit edilen Aytekin Ç.'yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sürdürdükleri operasyonda dolandırıcılık olayını organize eden Eyüp S.'nin (23) peşine düştü. Şüphelinin evinin önünde pusu kuran polis ekipleri, bir süre sonra gelen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin gözaltına alındığı anlar bir güvenlik kamerasına da yansıdı.

Şüphelinin Eyüp S.'nin evinde yapılan aramada 215 bin lira ile bin 500 dolar ele geçirildi. Şüphelinin daha önceden 16 suç kaydı bulunduğu ayrıcı 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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