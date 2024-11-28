Zeytinburnu'nda Tekstil Deposunda Yangın
Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Zeytinburnu'nda tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Seyitnizam Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 2 katlı tekstil firmasının alt katındaki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.