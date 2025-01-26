Zeytinburnu'ndaki Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı
Zeytinburnu'nda, Seyit Nizam Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda atölyede hasar meydana geldi.
Zeytinburnu'nda, tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Seyit Nizam Mahallesi Şehit İsmet Çavuş Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel