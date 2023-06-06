Zeytinburnu'nda Teknoloji Mağazasında Yangın Çıktı

ZEYTİNBURNU'nda teknoloji mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle mağazadan yükselen alevler büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası mağazada hasar meydana geldi.

Yangın, Merkezefendi, Mahallesinde saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Caddesi üzerindeki teknoloji ürünlerinin satıldığı bir mağazanın arka tarafından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ YANGININ BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİ

"İTFAİYE ZAMANINDA GELDİ MÜDAHELE ETTİ"

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Mağazadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde alevlerin mağazanın arka kısmından yükseldiği, itfaiyenin ise alevlere müdahale ettiği görülüyor.