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Zeytinburnu'nda Tekel Bayisinin Asma Katı Çöktü, Bir Kişi Hafif Yaralandı

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Zeytinburnu'nda bulunan bir tekel bayisinin asma katı çöktü ve içeride bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar devam ediyor.

Zeytinburnu'nda tekel bayisinin asma katı çöktü, bir kişi hafif yaralandı.

Telsiz Mahallesi 85. Cadde'deki 5 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren tekel bayisinin asma katı akşam saatlerinde aniden çöktü.

Dükkandaki malzemelerin depolandığı alanda yaşanan çökmede içeride bulunan iki kişiden biri yaralandı.

İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cadde tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı, binadaki doğal gaz, su ve elektrik kesildi.

Ekiplerin çökmenin yaşandığı alandaki çalışmaları sürüyor.

Çökme anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, asma katın çökmesi, malzemelerin dükkanın önündeki kaldırıma saçılması ve çevredeki vatandaşların müdahalesi yer aldı.

Olay sırasında caddedeki başka bir dükkanda bulunan Hüseyin Yavuz, asma kata fazla miktarda malzeme yüklendiğini düşündüğünü söyledi.

Yavuz, asma katın çökmesinin ardından iki kişiyi kendi imkanlarıyla çıkardıklarını anlatarak, "En azından ciddi bir yaralanma olmadı, kimse hayatını kaybetmedi." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytinburnu İtfaiye Zabıta Tekel Güvenlik Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

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