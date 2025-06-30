Zeytinburnu'nda Tartışma Kanlı Bitti: İki Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 2 erkek tutuklanırken, yaralanan kişinin sağlık durumu iyi.

Zeytinburnu'nda iki grup arasındaki tartışmayı ayırmak isteyen bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Gökalp Mahallesi 73. Sokak'ta cumartesi gecesi bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, sokakta arkadaşlarıyla oturan Seymen D'nin, iki kadın ile iki erkek arasında yaşanan tartışmada kadınları korumaya çalıştığı sırada, iki erkek tarafından bıçaklandığını belirledi.

Seymen D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, erkek şüpheliler K.Y. ve T.K. ile kadın şüpheliler F.M.E. ve N.K. gözaltına alındı. T.K'nin 11, K.Y'nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar T.K. ve K.Y. tutuklandı, kadın şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay sonrası yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı

Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı
'Klima' cinayetini İranlı trans bireyin itirafı ortaya çıkardı

Klima kavgası kanlı bitti! Yabancı uyruklu trans birey ortaya çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti

Hayat pahalılığından dert yanan vatandaşa umut dolu sözler
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

Bir ilimiz daha felaketi yaşıyor! Çığlıklar kulakları sağır etti
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.