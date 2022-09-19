Son dakika haber: Zeytinburnu'nda tarihi fırında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor (2) Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Zeytinburnu'nda tarihi bir fırında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Zeytinburnu'nda tarihi bir fırında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde tarihi fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Zeytinburnu İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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