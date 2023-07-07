Zeytinburnu'nda Tanımadığı Kişiyi Satırla Öldüren Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Zeytinburnu'ndaki pakta tanımadığı bir kişiyi satırla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada suçlamaları reddetti ve beraatini istedi. Mahkeme, sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ancak gelecekteki etkileri göz önünde bulundurarak cezayı 25 yıla indirdi. Maktulün ailesi ise verilen cezayı yetersiz bulduklarını belirterek itiraz edeceklerini açıkladı.

Zeytinburnu'ndaki pakta tanımadığı bir kişiyi satırla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Aksoy ile avukatı katıldı. Duruşmada, maktul Murat Keskinbıçkı'nın kardeşi Nagehan Dağbekleyen de hazır bulundu.

Söz verilen sanık Aksoy, "Böyle bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Aksoy'u "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 25 yıla indirdi.

Duruşma çıkışında basın mensuplarına konuşan maktulün kız kardeşi Dağbekleyen, "Bu adam daha önce parkta herkesi rahatsız ediyormuş zaten. Ağabeyimin cinayetinden 5 gün önce satırla Bulgar bir turiste saldırmış, tehdit etmiş. Adam şikayetçi olsaydı belki ağabeyim ölmeyecekti. Yani bu adam çıkınca başkasına da zarar verecek. Az ceza verildi. İtiraz edeceğiz. Ağırlaştırılmış müebbet almalı." ifadelerini kullandı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu'ndaki bir parkta 27 Aralık 2021'de Murat Keskinbıçkı'nın başına kesici-delici aletle vurulması sonucu öldüğü belirtilmişti.

Güzergahtaki kamera görüntülerine göre, elinde satır bulunan İsmail Aksoy'un bu kesici aleti beline takarak sakladığı kaydedilen iddianamede, sağ tarafında ve yüzünün sağında 4-5 kesi bulunan maktulün bu nedenle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İddianamede, sanık İsmail Aksoy'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.