Zeytinburnu'nda Takside Ölü Bulunan Şoförün Cesedi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

Zeytinburnu'nda bir taksi şoförü olan Cengiz Gülden, takside ölü bulundu. İlk incelemede kesik ya da darp izine rastlanmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, Topkapı alt geçidinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, alt geçitte yürüyen bir kişi park halindeki takside şoförün hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Durumdan şüphelenen kişi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede 62 yaşındaki Cengiz Gülden'e ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde kesik ya da darp izine rastlanmadı. Gülden'in ölüm nedeninin incelenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.