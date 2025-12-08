Zeytinburnu'nda işten evine dönen taksiciyi sokakta bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Zeytinburnu'nda, işten dönen taksici Erhan Çiftçi evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan S.B., tutuklandı.
Zeytinburnu'nda işten dönen taksiciyi, evinin yakınlarında bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, taksici Erhan Çiftçi'nin (30) evinin yakınında sokakta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli S.B'nin (27), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen S.B, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelinin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Erhan Çiftçi, dün gece çalıştığı taksiyi bıraktıktan sonra Telsiz Mahallesi 84/C Sokak'ta evinin yakınında bıçaklanarak öldürülmüş, polis ekipleri, Çiftçi ile aralarında husumet olduğu belirlenen katil zanlısı S.B'yi saldırıda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.