Zeytinburnu'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

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Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak limana getirildi.

Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, makine arızasından dolayı sürüklenen, 3 kişinin bulunduğu 7,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Zeytinburnu Limanı'nda emniyete alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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