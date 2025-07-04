Zeytinburnu'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak limana getirildi.
Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, makine arızasından dolayı sürüklenen, 3 kişinin bulunduğu 7,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Zeytinburnu Limanı'nda emniyete alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel