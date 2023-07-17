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Zeytinburnu'nda Sürücü Havaya Ateş Etti

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Zeytinburnu'nda seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yanında taşıdığı tabanca ile havaya defalarca ateş etti. Sürücünün çevredekilerin hayatını hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ZEYTİNBURNU'nda bir sürücü, seyir halindeki otomobilin içinden havaya defalarca ateş etti. Sürücünün çevredekilerin hayatını hiçe sayarak, havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, yanında taşıdığı tabanca ile havaya defalarca ateş etti. Bir yandan otomobil kullanan sürücü bir yandan da havaya ateş etmeyi sürdürdü. Çevredekilerin hayatını hiçe sayan sürücünün havaya ateş ettiği anlar, aynı araçtaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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