Zeytinburnu'nda Sürücü Havaya Ateş Etti

Zeytinburnu'nda seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yanında taşıdığı tabanca ile havaya defalarca ateş etti. Sürücünün çevredekilerin hayatını hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.