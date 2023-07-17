Zeytinburnu'nda Sürücü Havaya Ateş Etti
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Zeytinburnu'nda seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yanında taşıdığı tabanca ile havaya defalarca ateş etti. Sürücünün çevredekilerin hayatını hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
ZEYTİNBURNU'nda bir sürücü, seyir halindeki otomobilin içinden havaya defalarca ateş etti. Sürücünün çevredekilerin hayatını hiçe sayarak, havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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