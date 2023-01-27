Zeytinburnu'nda sokakta doğal gaz kaynaklı patlama! 3 araç alev aldı Güncel Haberler Zeytinburnu Veliefendi'de sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi. Zeytinburnu Veliefendi'de sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi. Patlama sonrası tutuşan 3 araç alev alev yandı. Yolda çukur oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken çalışmalar sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Zeytinburnu Tragger Güncel Haberler

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