Zeytinburnu'nda sokakta doğal gaz kaynaklı patlama! 3 araç alev aldı
Güncel Haberler
Zeytinburnu Veliefendi'de sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi.
Zeytinburnu Veliefendi'de sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi. Patlama sonrası tutuşan 3 araç alev alev yandı. Yolda çukur oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel