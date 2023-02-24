ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK ORTASINDA SAİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

ZEYTİNBURNU'nda, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, karşılaştıkları sokakta silahlı kavgaya tutuştu. Kavgada 4 kişi yaralanırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Veliefendi Mahallesi 75/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri silahını çekip, ateş etti. Karşı tarafın da karşılık vermesi üzerine aralarında çatışma çıktı. İki gruptan A.A., H.A, ve N.U. isimli kişiler isabet eden kurşunlarla, 1 kişi de boynuna aldığı darbeyle yaralandı. Yaralılardan ikisi otomobil olay yerinden kaçarken park halindeki başka otomobile çarparak kaza yaptı. Yaralılar buna rağmen otomobilleriyle yola devam ederek hastaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri çatışmanın yaşandığı sokakta inceleme yaptı. Polisin, olaya ilişkin çalışması sürüyor.