Zeytinburnu'nda Skuterli İki Kişi Trafiği Tehlikeye Attı

Zeytinburnu'nda D-100 Karayolu'nda seyir halindeki skuterli 2 kişi, kendilerini ve trafiği tehlikeye atarak ilerledi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ZEYTİNBURNU'nda, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki skuterli 2 kişi hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde D-100 Karayolu Bahçelievler istikametinde yaşandı. Skuterin üzerinde bulunan 2 kişi, orta şeritten giderek kendilerini ve trafiği tehlikeye attı. Otomobillerin arasında ilerlemeye devam eden skuter, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, 90 kilometreyi aşan hızla giden otomobille, skuterin aynı hızda olması ve skuterin zaman zaman şerit değiştirmesi dikkat çekiyor.