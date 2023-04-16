Zeytinburnu'nda silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı

ZEYTİNBURNU'nda yabancı uyruklu K.H. arkadaşı ile yürüdüğü sırada henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ZEYTİNBURNU'nda yabancı uyruklu K.H. arkadaşı ile yürüdüğü sırada henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı K.H. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.H., arkadaşıyla yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu vurularak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaşırken, K.H. vücuduna gelen kurşunların etkisiyle yere yığıldı. Çevredekiler ise yerde yatan yaralının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olay yerinde 3 adet boş kovan bulundu. Ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.