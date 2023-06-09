Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı
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Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir şüpheli, husumetlisi ile yoldan geçen üç kişiyi ateş ederek yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.
Zeytinburnu'nda, yabancı uyruklu şüpheli, ateş ettiği husumetlisi ile yoldan geçen 3 kişiyi yaraladı.
Akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi 58. Bulvar'daki ara sokaktan koşarak gelen Afganistan uyruklu Mayvan Rahmani (21), kafede oturan Afgan Besmillah Hajizade'ye (28) silahla ateş etti.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, Hajizade ile yoldan geçen Savaş Ç, Hamit Ç. ve Zehra Y. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerinin, taraflar arasındaki husumetten dolayı yaşanan olayın şüphelisini arama çalışması sürüyor.