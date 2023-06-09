Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir şüpheli, husumetlisi ile yoldan geçen üç kişiyi ateş ederek yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.