Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı. Polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Çırpıcı Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre M.H isimli genç, iki arkadaşıyla daha önceden yaşanan bir olay üzerine tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. M.H., arkadaşının tabancasından çıkan 2 kurşunla bacağından yaralandı. Yaralı M.H., topallayarak uzaklaşmaya çalışırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.H., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı kamerada

Yaşanan olay bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde M.H.'nin, arkadaşı ile arasında çıkan tartışma sonrası tabancayla vurulma anları görülüyor. Şüpheliler kaçarken M.H.'nin topallayarak sokaktan ayrılması kameralara yansıyor. - İSTANBUL