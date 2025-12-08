Zeytinburnu'nda 4 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Haberler

Zeytinburnu'nda 4 kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Beştelsiz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan kavganın büyümesi üzerine taraflar arasında silah kullanıldı.

Olayda Sedat E. yaşamını yitirirken, yaralanan Sinan A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri, silahı kullandığı tespit edilen Nadir K. ile kavgaya karıştığı belirlenen İbrahim K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
