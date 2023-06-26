Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, kurşunlar bir iş yerinin ve aracın camına kurşun isabet etti.

Zeytinburnu'nda silahlı çatışma: 1 yaralı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, kurşunlar bir iş yerinin ve aracın camına kurşun isabet etti.

Zeytinburnu Yenidoğan Şehit Komiser Günaydın Caddesi'nde silahlı çatışma çıktı. İddialara göre, yabancı uyruklu bir şahıs yolda yürürken, otomobil ile gelen yabancı uyruklu 3 şahıs araçtan inip ateş açtı. Yabancı uyruklu adam da silahlı karşılık verince, çatışma çıktı. Ateş açılan kişi yaralanırken, ateş açan şahıslar olay yerinden kaçtı. Yaralı ise o sırada tadilat yapılan bir iş yerine girdi. Çalışma yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Çatışmada ağır yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çatışma sırasında bir iş yerinin ve aracın camına kurşun isabet etti.

O sırada hurdacılık yapan Yusuf Tunçer, yere yatıp kafasına tencere geçirecek kurşunlardan korunmaya çalıştı. Olayın yaşandığı sokakta polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Olayı gören Yücel İğneci, "Araçtan inip yolda yürüyen şahsa sıktılar. Yaralanan vatandaş yere düştü. Kavgaya karışanların Afgan uyruklu olduğunu söylüyorlar. Mermi sekebilirdi. Mermi karşıdaki esnafın camını delip içeri girdi. Orada da çalışan kişiler vardı onlar da yaralanabilirdi. Yoldan geçen hurdacı mermi gelmesin diye kafasına tencere geçirdi. Yol kenarında bulunan bir aracın da camı patladı. İhbar üzerine ambulans gelip yaralıyı götürdü. Yaralının vücuduna dört mermi isabet ettiğini söylüyorlardı" dedi.

Olay anı kafasına tencere geçirip kurşunlardan korunmaya çalışan hurdacı Yusuf Tunçer ise, "Ben hurdacılık yapıyorum. O esnada burada taşınan lokantanın hurdalarını alıyordum. Gelen bir aracın içinden 3 kişi indi. Yoldaki Afgan uyruklu arkadaşa ateş etmeye başladılar. Ben o sırada yere yatıp tencereyi üzerime çektim. Verilmiş sadakamız varmış. Bir tane yaralı vardı ama durumu ağırdı" şeklinde konuştu.

Olayın yaşandığı sırada iş yerinde çalışan Ahmet Elaşmış, "Polisi aradık geldiler. İş yerinin ön kısmında çalışıyorduk. Şahsa sıkıp kaçtılar" ifadelerini kullandı.