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Zeytinburnu'nda Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Zeytinburnu'nda Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu'nda sahte içki satışı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında toplam 80 litre sahte içki ile imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Zeytinburnu'nda, iş yerlerinde sahte içki sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan sahte içki satışıyla insanların can güvenliğini tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Sahte içki satıldığı tespit edilen, Veliefendi ile Sümer Mahallesi'ndeki 2 iş yerine düzenlenen operasyonda R.E. ve S.Ş. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki ile bunun yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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