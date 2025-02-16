Zeytinburnu'nda Sahte İçki Operasyonu: 2 Gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu'nda düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 155 şişe sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi.
Zeytinburnu'nda düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle mücadele kapsamında dün Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler G.Y. ile H.Ö. yakalandı. Adreste yapılan aramada, 155 şişe sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel