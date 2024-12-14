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Zeytinburnu'nda Sahipsiz Köpek Saldırısında Kadın Yaralandı

Zeytinburnu'nda Sahipsiz Köpek Saldırısında Kadın Yaralandı
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Zeytinburnu'nda bir kadın, sahipsiz köpeği tarafından ısırılarak yaralandı. Matematik öğretmeni Fatmagül Ergün, köpeğini korumak için araya girdiği sırada başıboş bir köpek tarafından saldırıya uğradı. O anlar bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Zeytinburnu'nda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan köpeğini korumak isteyen kadının ısırıldığı anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Matematik öğretmeni Fatmagül Ergün, 12 Aralık'ta Kazlıçeşme Mahallesi'nde yaşadığı siteden köpeği ile yürüyüşe çıktı.

Bu sırada Ergün'ün köpeği sokakta başıboş dolaşan bir başka köpeği görünce havladı. Başıboş köpek Ergün'ün köpeğine doğru hamle yapınca genç kadın araya girdi. Sahipsiz köpek, köpeğini korumaya çalışan kadını sağ bacağından ısırarak yaraladı.

Durumu gören sitenin güvenlik görevlileri yardıma koşarak kadını kurtarırken, saldırgan köpek de uzaklaştırıldı.

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Fatmagül Ergün, köpeğiyle birlikte parka gittiklerini belirterek, "Köpeğim, cane corsa cinsi olduğunu tahmin ettiğim başıboş bir köpeğe havladı. Köpek bize doğru yöneldi. Köpeğim ameliyatlı olduğu için onu korumak adına araya bacağımı koydum. Baya mücadele ettik. Bacağımı ısırdı." dedi.

Yere düşünce dudağının yarıldığını aktaran Ergün, çevredekilerin müdahalesi ile kurtulduğunu, yürümekte zorlandığını anlattı. Ergün, köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.

Bu arada, köpeğin kadına saldırdığı anlar bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ergün'ün köpeğinin, birlikte yürüdükleri sırada karşı kaldırımdaki köpeğe havlaması, koşarak yanlarına gelen başıboş köpeğin saldırması yer aldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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