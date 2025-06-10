Zeytinburnu'nda sahilde yürürken kayalıklara düşen kadın yaralandı
İstanbul Zeytinburnu'nda sahilde yürüyüş yaptığı sırada kayalıklara düşen kadın yaralandı.
İstanbul Zeytinburnu'nda sahilde yürüyüş yaptığı sırada kayalıklara düşen kadın yaralandı.
Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda yürüyen bir kadın, dengesini kaybederek kayalıklara düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, itfaiye tarafından kayalık bölgeden çıkarıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel