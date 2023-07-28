Zeytinburnu'nda plan notlarıyla örnek kentsel dönüşüm süreci yaşanıyor

İstanbul'un nüfus yoğunluğu yüksek olan en eski yerleşim bölgelerinden Zeytinburnu'nda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediye ve TOKİ işbirliğinde son dönemde yapılan çalışmalarla 3 bin konuta yakın dönüşüm sağlandı.

İstanbul'un nüfus yoğunluğu yüksek olan en eski yerleşim bölgelerinden Zeytinburnu'nda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediye ve TOKİ işbirliğinde son dönemde yapılan çalışmalarla 3 bin konuta yakın dönüşüm sağlandı.

İlçe belediyesinin hazırladığı dönüşümü kolaylaştırıcı düzenlemelerin desteklediği imar plan notu ve vatandaşların başvurabildiği Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezi ile örnek bir süreç yaşanıyor.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'daki yerel seçimlerinde göreve gelmelerinin hemen ardından yapılan meclis toplantısında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü birimini oluşturup çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu konuda attıkları büyük bir adımın da Kasım 2021'de yürürlüğe giren kentsel dönüşüme yönelik imar plan notları olduğunu belirten Arısoy, "Meclisten geçirdiğimiz imar plan notu, Zeytinburnu'ndaki dönüşümün önündeki engelleri hafifletmek üzere birçok ilçeye de model ve örnek olmuş çalışma. Bu çalışma, Zeytinburnu'nda teşviki iki parselin birleşmesinden başlayıp 500 metre kareye kadar olan parsellerde yüzde 15, sonrasında parsel birleşmelerine bağlı olarak yüzde 20, 25, 30 ve en son 3 bin metrekare ve daha fazlası için yüzde 35 imar artışı getiren bir düzenlemeydi. Ayrıca imar hakkı transferi, imar kayıplarını revize eden ve gideren büyük bir çalışmaydı." diye konuştu.

Plan notundan sonra 2022'de son 5 yılın en yüksek ruhsat verme sayısına ulaştıklarını dile getiren Arısoy, Zeytinburnu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle yürüyen çalışmaların devam ettiğini anlattı.

İlçede süren kentsel dönüşüm çalışmalarından bahseden Arısoy, "Beştelsiz Kentsel Dönüşüm Projesi, Telsiz Kentsel Dönüşüm Projesi ve en son geçen hafta tahliyesine başladığımız Arnavut Mahallesi'nde önemli çalışmalar yürütülüyor. Bunlarla beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle doğrudan veya bizim plan sorunlarını çözerek hak sahipleri tarafından kendiliğinden yıkılıp yeniden yapılanlarla birlikte bugüne kadar 3 bin konuta yakın dönüşüm sağlandı." ifadelerini kullandı.

"Dönüştürdüğümüz her binaya zafer olarak bakıyoruz"

Zeytinburnulu vatandaşların 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kentsel dönüşüme yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Arısoy, bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezi'ni hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Arısoy, merkeze gelen vatandaşların haklarını, sorumluluklarını, binasını nasıl dönüştürebileceğini, sayısal verilerle yıkıp yeniden yaptığında nasıl bir bina ortaya çıkacağını öğrenebildiğini belirtti.

Merkezin kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlanana kadar hizmet vermeye devam edeceğini anlatan Arısoy, şöyle devam etti:

"Parsel bazlı veya birleşerek ada bazlı dönüştürdüğümüz her binaya zafer olarak bakıyoruz. Hemşehrilerimizin ilgisi bu zamana kadar çok güzel gidiyor. Parsel bazlı bina yenilenmelerinde biraz önce bahsettiğim kentsel dönüşüm imar planı notları sayesinde çatı arası piyesini tama dönüştürmek veya iki parselin birleşmesinden başlayıp 750 metrekareyi bulması halinde 14 kata kadar imar izni veren bir çalışmayla kendiliğinden ve yerinde dönüşümü teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar iyi mesafe aldık ama hepinizin bildiği gibi bu konuda uzlaşmak oldukça zor. Hemşerilerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz."

Zeytinburnu'nda 15 bine yakın bina bulunduğunu dile getiren Arısoy, bunların büyük kısmının 2000 yılı sonrası yenilendiğini ancak dönüştürmeleri gereken çok sayıda binanın olduğunu söyledi.

"Son bina dönüşene kadar gayretlerimiz sürecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında ilçede yaklaşık 6 bin başvuru olduğunun altını çizen Arısoy, bu kampanyanın cumhuriyet tarihinin en büyük teşviki olduğunu belirtti.

Arısoy, Kentsel Dönüşüm Kanunu ile kira yardımı, ruhsat ve iskan harçlarından muafiyet gibi unsurların daha önce de olduğuna dikkati çekerek, "Bizim hemşerilerimizden tekrar ricamız kendi binalarını dönüştürmek üzere mutlaka komşularıyla uzlaşsınlar. Mutlaka üçte iki çoğunluğu sağlasınlar. Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezimiz, bina bazlı veya ada bazlı dönüşüm için her tür desteği veriyor. İnşallah son depreme karşı, dönüştürülmesi gereken son bina dönüşene kadar bu konudaki gayretlerimiz sürecek." diye konuştu.

Olası bir depreme karşı daha hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirten Arısoy, teşvikler sonrası vatandaşlardan şartları zorlamalarını istedi.

Arısoy, hayat mekanları olan evleri dönüştürmenin herkesin borcu olduğunu dile getirerek, "Devletimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Zeytinburnu Belediyesi olarak el birliğiyle bütün imkanları seferber ettik. Şimdi artık hemşerilerimizin şartları olabildiği kadar zorlayarak binalarını dönüştürmek için adım atmalarını bekliyoruz. Belli bir mesafe aldık ama daha çok hızlanmamız lazım. Hemşehrilerimizin daha çok uzlaşmaya ihtiyacı var." diye konuştu.