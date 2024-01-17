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Zeytinburnu'nda Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Zeytinburnu'nda park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

ZEYTİNBURNU'nda park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde bulunan park halindeki bir otomobilde çıktı. İddiaya göre park halindeki otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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