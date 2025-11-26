Zeytinburnu'nda Park Halindeki Araçtan Cep Telefonu Çalındı
Zeytinburnu'nda bir şüpheli, park halindeki panelvanın içinden cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Zeytinburnu'nda park halindeki araçtan cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi Gül Sokak'ta bir şüpheli, park halindeki panelvanın içinde bırakılan cep telefonunu fark etti.
Panelvanın etrafında bir süre bekledikten sonra aracın kapısını açan şüpheli, telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı.
Telefonun sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelinin park halindeki panelvanın yanına gelerek bir süre çevreyi kontrol ettiği, ardından aracın kapısını açıp cep telefonunu alarak hızla uzaklaştığı görülüyor.