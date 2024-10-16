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Zeytinburnu'nda Özel Kız Öğrenci Yurdunun Otoparkında Yangın

Zeytinburnu'nda Özel Kız Öğrenci Yurdunun Otoparkında Yangın
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Zeytinburnu'ndaki özel yükseköğretim kız öğrenci yurdunun alt katındaki otoparkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle yurtta bulunan öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Zeytinburnu'nda özel kız öğrenci yurdunun alt katındaki otoparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan özel yükseköğretim kız öğrenci yurdunun alt katında yer alan otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yurtta bulunan öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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