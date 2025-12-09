Zeytinburnu'nda bir kişinin öldüğü otopark kavgasının şüphelileri adliyede
İstanbul Zeytinburnu'nda otopark meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 zanlı gözaltına alındı. Olayda yaralanan bir diğer kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Zeytinburnu'nda otopark meselesi nedeniyle 4 kişi arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Beştelsiz Mahallesi'nde otopark meselesi yüzünden çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Nadir K. ile İbrahim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra polis ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Olay
Beştelsiz Mahallesi'nde dün 4 kişi arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine taraflar arasında silah kullanılmıştı.
Olayda Sedat E. yaşamını yitirmiş, yaralanan Sinan A. ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahı kullandığı tespit edilen Nadir K. ile kavgaya karıştığı belirlenen İbrahim K'yi gözaltına almıştı.