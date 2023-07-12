Zeytinburnu'nda Otomobil Yan Yola Düştü, Sürücü Yaralandı
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Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerleri aşarak yan yola düştü ve sürücü yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, sürücünün sara hastası olduğu iddia edildi.
Zeytinburnu'nda bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yan yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mevlana Caddesi'nde 34 PY 8441 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü Bünyamin D, henüz belirlenemeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten D-100 kara yolu yan yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polisin güvenlik önlemi aldığı kaza nedeniyle Topkapı istikametinde yan yol trafiğe kapandı. Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Öte yandan görgü tanıklarınca sürücünün sara hastası olduğu, kaza yapmadan önce nöbet geçirdiği iddia edildi.