Zeytinburnu'nda Otomobil Yan Yola Düştü, Sürücü Yaralandı

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerleri aşarak yan yola düştü ve sürücü yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, sürücünün sara hastası olduğu iddia edildi.