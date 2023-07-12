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Zeytinburnu'nda Otomobil Yan Yola Düştü, Sürücü Yaralandı

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Zeytinburnu'nda D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yan yola düştü. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapandı.

Zeytinburnu'nda, bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yan yola düşen otomobildeki sürücü yaralandı.

D-100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşan otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten yan yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı kaza nedeniyle Topkapı istikametinde yan yol trafiğe kapandı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ise devam ediyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

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