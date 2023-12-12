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Zeytinburnu'nda Otomobil Tramvay Yoluna Girdi

12 Aralık 2023 15:57 Güncelleme: 15:58 Abone Ol

Zeytinburnu'nda bir otomobilin tramvay yoluna girmesi seferlerin aksamasına neden oldu. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Seferler, otomobilin kara yoluna alınmasının ardından normale döndü.