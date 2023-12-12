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Zeytinburnu'nda Otomobil Tramvay Yoluna Çarptı

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Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, tramvay yolundaki bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda bariyerler tramvay yoluna düştü. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tramvay seferleri kısa süreliğine durduruldu.

ZEYTİNBURNU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yolundaki bariyerlere çarptı. Kabataş- Bağcılar hattındaki seferler kısa süre durdurulduktan sonra normal seyrine döndü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Topkapı Kavşağı'nda meydana geldi. Lütfi Tuğlu idaresindeki 34 PHG 93 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yolunda bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler tramvay yoluna düştü. Çevredekilerin ihbari üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü hafif yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kabataş- Bağcılar hattı ise aracın çekilmesiyle birlikte seferlerine devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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