Zeytinburnu'nda Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Zeytinburnu'nda yol kenarındaki iki ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Zeytinburnu Sahil Yolu Sirkeci istikametinde seyir halindeki 34 AER 67 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik halatlı bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra aydınlatma direği ve iki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Nazan Karanfil, otomobilleri arıza yaptığı için oğluyla birlikte yol kenarında tamirci bekledikleri sırada kazanın meydana geldiğini anlattı.

Aracın virajı alamadığını aktaran Karanfil, "Oradan hızla bizim arabayı sıyırdı, ağaç olmasaydı zaten direkt bize gelecekti. Yaralının durumu iyiydi, ayaktaydı, sıyrıkları vardı. Araç, yalpalayarak geldi, göz açıp kapayıncaya kadar toparlayamadı ağaca vurdu. Eğer arka tarafta olsak biz de gitmiştik. Bizim üstümüze geliyor diye bekledim donakaldım, Allah'tan ağaca vurdu." diye konuştu.